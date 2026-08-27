На фестивале «ПРОСВЕТ» представят работу, созданную пермскими художниками: она собирает свет и реагирует на людей

Над инсталляцией SOLAR работали пермская студия «ПОДСВЕЧЕНО» (Вадим Соснин и Александра Спиридонова), архитектор мультимедиа-систем Кирилл Старков и медиахудожник Захар Карпов. Их совместный проект устроен как живой цикл: днем собирает и отражает солнечный свет, а ночью сам становится его источником. В основе объекта — вращающийся диск: он считывается как солнце, промышленный механизм и древний символ, отсылающий к пермскому звериному стилю. SOLAR реагирует на людей — вращается, светится и звучит, если вокруг него собирается группа людей: чем их больше, тем ярче реакция. «Мы показываем простую, но сильную мысль: главным источником энергии города остается сообщество. И инсталляция лишь делает эту энергию видимой», — поделились авторы проекта.

SOLAR представят на Заводе Шпагина. Организаторы фестиваля «ПРОСВЕТ» рассказали, что локация символична, так как Пермь исторически выросла вокруг завода, превращая природную энергию в труд.

Напомним, фестиваль медиаискусства «ПРОСВЕТ» будет проходить в Перми с 28 по 30 августа. В этом году он включает архитектурный мэппинг на зданиях театра оперы и балета, Доме Мешкова, хореографическом училище, вечеринку, на которой выступит электронный проект «Станция Метро Горьковская» (18+), и образовательную программу.

Кстати! 28 августа в рамках фестиваля «День кино» пройдет второй Пермский кинофорум: мы рассказывали подробнее о его программе.

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