Фестиваль ПРОСВЕТ открывает набор на арт-резиденцию для пермских медиахудожников

Художники будут исследовать пространство между искусством и технологиями, экспериментировать с новыми медиумами и создавать проекты, которые смогут стать частью фестиваля ПРОСВЕТ'26 в Перми. Заявки принимают до 21 июня.

Напомним, в этом году темой ПРОСВЕТа станет система света, который выступает языком взаимодействия между человеком, пространством и технологиями. Сам фестиваль пройдет в Перми с 28 по 30 августа, его площадками станут территория бывшего завода Шпагина и сквер у Театра оперы и балета.

Информационный обзор редакции.