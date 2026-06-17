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Искусство

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Фестиваль ПРОСВЕТ открывает набор на арт-резиденцию для пермских медиахудожников

Команда фестиваля ПРОСВЕТ вместе с LYM открывает набор на арт-резиденцию для пермских медиахудожников. Она будет работать в течение двух месяцев.

LYM ART

Художники будут исследовать пространство между искусством и технологиями, экспериментировать с новыми медиумами и создавать проекты, которые смогут стать частью фестиваля ПРОСВЕТ'26 в Перми. Заявки принимают до 21 июня.

Напомним, в этом году темой ПРОСВЕТа станет система света, который выступает языком взаимодействия между человеком, пространством и технологиями. Сам фестиваль пройдет в Перми с 28 по 30 августа, его площадками станут территория бывшего завода Шпагина и сквер у Театра оперы и балета.

Информационный обзор редакции.

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