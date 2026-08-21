Лекция об устройстве кинопроцесса, показ фильма «Втроем», дискуссия о коротком метре: стала известна программа Пермского кинофорума

На площадке молодежного центра «Кристалл» запланирована серия просветительских сессий на темы производства современных кино- и медиа форматов, развития короткого игрового метра и создании аудиовизуального архива эпохи. Модератором дискуссий станет Андрей Апостолов, киновед, продюсер, программный директор кинофестивалей «Горький фест» и «Окно в Европу».

В списке гостей Пермского кинофорума: креативный продюсер VK, сценарист, блогер, автор проекта «Новые эпизоды» Александр Шебанов, режиссер фильма «День рождения Сидни Люмета» (18+), сценарист Рауль Гейдаров, режиссер-постановщик, продюсер, сценарист, писатель Арсений Гончуков, председатель Пермского Союза кинематографистов, кинорежиссер Ольга Аверкиева.

В течение дня в фойе «Кристалла» будет работать выставка Пермского кинофорума: компании, локальные бренды и мастера визуального искусства представят современные технологии кинопроизводства. Пермский кинофорум завершится показом фильма «Втроем» (16+), который снимался в Пермском крае. Члены съемочной команды вместе с участниками будут обсуждать картину.

Напомним, фестиваль «День кино» в Перми будет проходить с 27 по 30 августа. Он включает показы советской классики, фильмов современных российских режиссеров, мастер-классы для всей семьи и лекции от экспертов из мира кино.

Информационный обзор редакции.