Культурный капитал, взгляд нейробиолога на искусство и креативные лаборатории: стала известна образовательная программа фестиваля «ПРОСВЕТ»

Площадкой для образовательной программы «ПРОСВЕТА» выступит галерея, где в течение двух дней будут проходить лекции. Модераторами большинства встреч будут Олег Ощепков (научный руководитель программы «Менеджмент в креативных индустриях» НИУ ВШЭ — Пермь), Никита Клюев (основатель агентства Syntactica) и Александра Пачес (основатель курсов UPDATE SCHOOL).

28 августа

«Зачем городу креативные лаборатории?»: Надин Захарова (сооснователь LYM ART), Ангелина Тонконог (куратор LYM Lab), Сабина Чагина (куратор и продюсер проектов современного искусства и паблик-арта), Елена Ермолина (главный архитектор Пермского края), Яна Никитина (директор Фонда креативных индустрий Пермского края);

«От территории к бренду: как город становится точкой притяжения»: Анастасия Божья-Воля (НИУ ВШЭ — Пермь), Ангелина Макиенко (директор Дягилевского фонда), Анна Волк (гендиректор Пермского театра оперы и балета), Анна Батагова (глава Чердынского округа), Яна Никитина (директор Фонда креативных индустрий Пермского края);

«Событийный туризм: почему фестивали становятся причиной путешествий»: Екатерина Шестакова (НИУ ВШЭ — Пермь), Ирина Смирнова (ПДНТ «Губерния»).

29 августа

«Искусство × технологии: как создаются новые формы визуального опыта»: Алексей Ложкин (основатель Signatura, участник «ПРОСВЕТА»);

«Как современное искусство и мультимедийные технологии создают новые маршруты для путешествий»: Екатерина Шестакова, Алексей Ложкин, Василий Вавилов (сообщество «Доступный Урал»);

«Зачем бизнесу культура? Культурный капитал: почему бренды инвестируют в искусство»: Олеся Лазарева (руководитель операционного и событийного маркетинга Т2), Олег Вахромеев (операционный директор по маркетингу компании «Атом», разработчика первого российского электромобиля), Евгений Тимащук (сооснователь компании LYM и направления LYM ART, продюсер крупнейших российских и международных событий и стадионных шоу);

«Почему создание инсталляций всегда идёт не по плану? И почему это самое интересное»: Иван Кабалин (основатель студии Lite Light, участник «ПРОСВЕТА»);

«Как искусство меняет мозг: взгляд нейробиолога»: Софья Куликова (PhD, заведующая Центром когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ — Пермь).

Напомним, фестиваль медиаискусства «ПРОСВЕТ» будет проходить в Перми с 28 по 30 августа. В программе — архитектурный мэппинг на зданиях театра оперы и балета, Доме Мешкова, хореографическом училище, а также вечеринка, на которой выступит электронный проект «Станция Метро Горьковская» (18+).

Кстати! 28 августа в рамках фестиваля «День кино» пройдет второй Пермский кинофорум: мы рассказывали подробнее о его программе.

Информационный обзор редакции. 12+