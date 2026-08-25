Культурный капитал, взгляд нейробиолога на искусство и креативные лаборатории: стала известна образовательная программа фестиваля «ПРОСВЕТ»

Образовательная программа фестиваля медиаискусства «ПРОСВЕТ» в 2026 году будет посвящена взаимодействию искусства, технологий и города. В течение двух дней в Перми пройдут встречи с представителями НИУ ВШЭ, Пермского театра оперы и балета, LYM ART, Signatura, Lite Light, hilights.studio, Т2, «Атома», Дягилевского фонда и других проектов.
Площадкой для образовательной программы «ПРОСВЕТА» выступит галерея, где в течение двух дней будут проходить лекции. Модераторами большинства встреч будут Олег Ощепков (научный руководитель программы «Менеджмент в креативных индустриях» НИУ ВШЭ — Пермь), Никита Клюев (основатель агентства Syntactica) и Александра Пачес (основатель курсов UPDATE SCHOOL).
28 августа
- «Зачем городу креативные лаборатории?»: Надин Захарова (сооснователь LYM ART), Ангелина Тонконог (куратор LYM Lab), Сабина Чагина (куратор и продюсер проектов современного искусства и паблик-арта), Елена Ермолина (главный архитектор Пермского края), Яна Никитина (директор Фонда креативных индустрий Пермского края);
- «От территории к бренду: как город становится точкой притяжения»: Анастасия Божья-Воля (НИУ ВШЭ — Пермь), Ангелина Макиенко (директор Дягилевского фонда), Анна Волк (гендиректор Пермского театра оперы и балета), Анна Батагова (глава Чердынского округа), Яна Никитина (директор Фонда креативных индустрий Пермского края);
- «Событийный туризм: почему фестивали становятся причиной путешествий»: Екатерина Шестакова (НИУ ВШЭ — Пермь), Ирина Смирнова (ПДНТ «Губерния»).
29 августа
- «Искусство × технологии: как создаются новые формы визуального опыта»: Алексей Ложкин (основатель Signatura, участник «ПРОСВЕТА»);
- «Как современное искусство и мультимедийные технологии создают новые маршруты для путешествий»: Екатерина Шестакова, Алексей Ложкин, Василий Вавилов (сообщество «Доступный Урал»);
- «Зачем бизнесу культура? Культурный капитал: почему бренды инвестируют в искусство»: Олеся Лазарева (руководитель операционного и событийного маркетинга Т2), Олег Вахромеев (операционный директор по маркетингу компании «Атом», разработчика первого российского электромобиля), Евгений Тимащук (сооснователь компании LYM и направления LYM ART, продюсер крупнейших российских и международных событий и стадионных шоу);
- «Почему создание инсталляций всегда идёт не по плану? И почему это самое интересное»: Иван Кабалин (основатель студии Lite Light, участник «ПРОСВЕТА»);
- «Как искусство меняет мозг: взгляд нейробиолога»: Софья Куликова (PhD, заведующая Центром когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ — Пермь).
Напомним, фестиваль медиаискусства «ПРОСВЕТ» будет проходить в Перми с 28 по 30 августа. В программе — архитектурный мэппинг на зданиях театра оперы и балета, Доме Мешкова, хореографическом училище, а также вечеринка, на которой выступит электронный проект «Станция Метро Горьковская» (18+).
Кстати! 28 августа в рамках фестиваля «День кино» пройдет второй Пермский кинофорум: мы рассказывали подробнее о его программе.
Информационный обзор редакции. 12+
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