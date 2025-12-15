Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Пермская галерея начала переезд в новое здание на Заводе Шпагина

Пермская художественная галерея начала переезд коллекции из временных фондов на «Телте» в новое здание на Заводе Шпагина. Оно официально передано музею в оперативное управление. Несколько дней назад здание получило заключение о соответствии, подтверждающее, что оно отвечает всем требованиям и проектной документации.

Пермская галерея/Telegram
С 20 декабря стартуют обзорные экскурсии по новому зданию: они будут посвящена архитектурному ансамблю галереи, принципах устройства экспозиционных пространств, образовательному центру, детской выставке и библиотеке, реставрационным мастерским и музейному «закулисью».

«В фондах музея — около 60 тысяч экспонатов. Скульптура, живопись, фарфор, деревянная пластика и другие произведения требуют индивидуальной упаковки и особых условий транспортировки. Крупногабаритные и тяжелые объекты перевозятся с использованием специальных конструкций и техники, хрупкие — в изготовленных под конкретный предмет защитных ящиках. После доставки каждый экспонат проходит обязательный осмотр хранителями и реставраторами», — рассказала директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян. 

Напомним, площадь нового здания Пермской галереи почти в семь раз больше, чем предыдущее пространство в Кафедральном соборе, комплекс включает в себя еще три восстановленных исторических постройки. В здании разместятся библиотека, образовательный центр, а также архив, реставрационные мастерские и фондохранилище. Первыми в новой галерее откроются выставки «Дом» (6+) и «Искусство по полочкам» (0+) для детей, также постоянная экспозиция пермской деревянной скульптуры.

