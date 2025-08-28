«Место покоя и радости»: первая выставка в новом здании галереи будет называться «Дом»

«Нам важно, чтобы первая выставка была посвящена теме, близкой и жителям Пермского края, и нашим гостям, но в то же время отражала нашу ситуацию с обретением нового, постоянного дома. На этой выставке мы показываем экспонаты, которые, в основном, не войдут в постоянную экспозицию, но демонстрируют разнообразие нашей коллекции», — рассказала Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи.

Стилизаций интерьеров и других декораций, имитирующих эпоху, не будет: все перемешано, как в любом доме, где живут поколения одной семьи, где многое осталось от прошлого и многое привнесено настоящим. На выставке внутренние жилые пространства покажут условными зонами: гостиная, столовая, кабинет, детская, будуар, терраса.