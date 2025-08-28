«Место покоя и радости»: первая выставка в новом здании галереи будет называться «Дом»

Первая выставка в новом здании Пермской галереи будет посвящена теме дома в искусстве. Она откроется осенью 2025 года. Проект так и называется «Дом» (6+): зрителям представят произведения из коллекции мебели и декоративно-прикладного искусства, ранее почти не экспонировавшейся. Авторы выставки решили остановиться на понимании ДОМА как места покоя, радости, предметной границы внешнего мира и мира внутреннего, человеческого — места, где есть отражение и окружающего мира, и индивидуальных черт хозяина этого дома.
«Нам важно, чтобы первая выставка была посвящена теме, близкой и жителям Пермского края, и нашим гостям, но в то же время отражала нашу ситуацию с обретением нового, постоянного дома. На этой выставке мы показываем экспонаты, которые, в основном, не войдут в постоянную экспозицию, но демонстрируют разнообразие нашей коллекции», — рассказала Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи.
Стилизаций интерьеров и других декораций, имитирующих эпоху, не будет: все перемешано, как в любом доме, где живут поколения одной семьи, где многое осталось от прошлого и многое привнесено настоящим. На выставке внутренние жилые пространства покажут условными зонами: гостиная, столовая, кабинет, детская, будуар, терраса.
На выставке «Дом» представят около 170 экспонатов из коллекции галереи. Это живопись русских и советских художников: Игоря Грабаря, Бориса Кустодиева, Петра Кончаловского, Александра Моравова, Петра Петровичева, Александра Савинова, Ивана Борисова, Александра Репина и других художников. Рисунки и гравюры Иллариона Голицына, Анатолия Каплана, Владимира Конашевича, Татьяны Мавриной и многих других; произведения прикладного искусства XIX – XX веков, скульптура. Особое место — у мебели: например, покажут буфет 1870-годов, кресла и стулья с резными спинками. Некоторые экспонаты выставки будут представлены впервые.
В пресс-службе министерства культуры Пермского края рассказали, что выставку в новом здании галереи будет сопровождать просветительская программа для детей и взрослых. Вместе с «Домом» откроется экспозиция титульной коллекции галереи — пермской деревянной скульптуры.
