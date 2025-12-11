Строительство новой галереи официально завершено: здание получило заключение о соответствии

Площадь новой галереи составляет больше 20 тыс. м2 — это почти в семь раз больше предыдущего пространства в Кафедральном соборе. В здании покажут как уже известные коллекции, так и те, что никогда не выставлялись. Первыми в новой галерее станут выставки «Дом» (6+) и «Искусство по полочкам» (0+) для детей, также откроется постоянная экспозиция пермской деревянной скульптуры.

Комплекс художественной галереи включает в себя еще три восстановленных исторических постройки, которые находились на территории бывшего Завода Шпагина, в них будут работать ресторан, административные помещения и образовательный центр. В галерее откроется библиотека, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.