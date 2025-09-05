Появились фотографии из нового здания галереи: показываем, как готовятся к открытию

Появились фотографии из нового здания Пермской художественной галереи на улице Советская, которая готовится к открытию. Сейчас там устанавливают выставочное оборудование для обустройства экспозиций. Первыми станут выставки «Дом» (6+) и «Искусство по полочкам» (0+) для детей, также откроется постоянная экспозиция пермской деревянной скульптуры.
Рабочие монтируют в новой галерее подиумы, стеллажи, стеклянные витрины, полки для экспонатов и настраивают световое оборудование. Как рассказали в пресс-службе министерства строительства Пермского края, параллельно проводятся пуско-наладки лифтового и инженерного оборудования, в том числе тестирование климат-систем, обеспечивающих нормативный климатический режим в экспозиционных залах.
«Отладка музейного климата, обеспечивающего соблюдение постоянной температуры и влажности, – это очень ответственная работа. Перепады этих показателей критичны для сохранности экспонатов. Например, от пересушенного воздуха рассыхается древесина, становится хрупкой бумага, выцветают и деформируются слои краски. Сильная влажность, в свою очередь, ведет к распространению грибка, коррозии, которые существенно портят предметы и сокращают срок их жизни. Поэтому, важно наладить бесперебойную и четкую работу этого уникального для нас оборудования, причем свой оптимальный микроклимат должен быть установлен в каждом из залов с учетом видов произведений искусства, в них экспонируемых. Живопись требует одних условий, графика – других, деревянная скульптура – третьих, и т.д.», — отметила директор Пермской галереи Юлия Тавризян.
Архитектурный комплекс Пермской художественной галереи включает в себя новое здание и три восстановленных исторических постройки бывшего завода Шпагина, в них будут работать ресторан, административные помещения и образовательный центр.
В новом здании галереи пять надземных этажей и один подземный. Их соединяют девять лифтов, два из них панорамные с видом на Каму и набережную. Площадь нового здания в семь раз больше, чем было на прежнем месте — в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. В здании разместятся библиотека, образовательный центр, а также архив, реставрационные мастерские и фондохранилище.
