Появились фотографии из нового здания галереи: показываем, как готовятся к открытию

Рабочие монтируют в новой галерее подиумы, стеллажи, стеклянные витрины, полки для экспонатов и настраивают световое оборудование. Как рассказали в пресс-службе министерства строительства Пермского края, параллельно проводятся пуско-наладки лифтового и инженерного оборудования, в том числе тестирование климат-систем, обеспечивающих нормативный климатический режим в экспозиционных залах.

«Отладка музейного климата, обеспечивающего соблюдение постоянной температуры и влажности, – это очень ответственная работа. Перепады этих показателей критичны для сохранности экспонатов. Например, от пересушенного воздуха рассыхается древесина, становится хрупкой бумага, выцветают и деформируются слои краски. Сильная влажность, в свою очередь, ведет к распространению грибка, коррозии, которые существенно портят предметы и сокращают срок их жизни. Поэтому, важно наладить бесперебойную и четкую работу этого уникального для нас оборудования, причем свой оптимальный микроклимат должен быть установлен в каждом из залов с учетом видов произведений искусства, в них экспонируемых. Живопись требует одних условий, графика – других, деревянная скульптура – третьих, и т.д.», — отметила директор Пермской галереи Юлия Тавризян.