Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Практика по телесности, ремедиация и мастер-класс по созданию скульптурной книги: MaxArt проведет серию творческих занятий с художниками

В Перми собираются устроить серию открытых творческих мероприятий с художниками 9 сезона Max Art. Они будут проходить с 23 по 30 ноября в пространстве арт-резиденции MaxArt и в фондохранении Пермского краеведческого музея.

Пресс-служба фонда MaxArt
Пресс-служба фонда MaxArt

Первым событием станет встреча-практика с художницей, участницей ярмарки Supermarket — Stockholm Independent Art Fair Леной Рэмбо. Она расскажет о восприятии тела как чувственной мембраны и проведет практику, направленную на погружение в состояние расслабленного присутствия с помощью личных артефактов.

27 ноября пройдет практика ремедиации по фондохранению Пермского краеведческого музея. Вместе с художником, участником Международного фестиваля дебютного документального кино «Рудник» и групповых выставок на площадке «Дебаркадер-30» Дмитрием Куркиным участники будут изучать предметы и их материальность, предлагая им новые роли и смыслы за пределами привычного музейного нарратива.

30 ноября художница — стипендиат грантовой программы Дома культуры «ГЭС-2», участница ArtDocFest (2025), The Memorial Pavilion в рамках The Wrong Biennale (2025) Ярослава Комиссарова устроит мастер-класс по созданию скульптурной книги. Она представит техники складывания бумаги и расскажет об их исторических истоках, а также поможет собрать личный бумажный объект.

Недавно мы рассказывали о том, что на улице Газеты Звезда появились фанерные скелеты животных от уличного художника.

Информационный обзор редакции. 16+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: