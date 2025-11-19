Практика по телесности, ремедиация и мастер-класс по созданию скульптурной книги: MaxArt проведет серию творческих занятий с художниками

Первым событием станет встреча-практика с художницей, участницей ярмарки Supermarket — Stockholm Independent Art Fair Леной Рэмбо. Она расскажет о восприятии тела как чувственной мембраны и проведет практику, направленную на погружение в состояние расслабленного присутствия с помощью личных артефактов.

27 ноября пройдет практика ремедиации по фондохранению Пермского краеведческого музея. Вместе с художником, участником Международного фестиваля дебютного документального кино «Рудник» и групповых выставок на площадке «Дебаркадер-30» Дмитрием Куркиным участники будут изучать предметы и их материальность, предлагая им новые роли и смыслы за пределами привычного музейного нарратива.

30 ноября художница — стипендиат грантовой программы Дома культуры «ГЭС-2», участница ArtDocFest (2025), The Memorial Pavilion в рамках The Wrong Biennale (2025) Ярослава Комиссарова устроит мастер-класс по созданию скульптурной книги. Она представит техники складывания бумаги и расскажет об их исторических истоках, а также поможет собрать личный бумажный объект.

