Искусство

Названы имена художников, которые вошли в новый сезон резиденции-коллаборации MaxArt и Пермского краеведческого музея

Объявлены итоги open call нового сезона арт-резиденции, который будут проводить фонд современного искусства MaxArt совместно с Пермским краеведческим музеем.

Лена Рэмбо
Предоставлено фондом MaxArt

Лена Рэмбо

Ярослава Комиссарова
Предоставлено фондом MaxArt

Ярослава Комиссарова

Ксения Маркелова
Предоставлено фондом MaxArt

Ксения Маркелова

Дмитрий Куркин
Предоставлено фондом MaxArt

Дмитрий Куркин

В фонде MaxArt рассказали, что победителями open call в девятом сезоне стали четыре художника

  • Лена Рэмбо (Пермь) — участница ярмарки Supermarket — Stockholm Independent Art Fair, резидент открытых мастерских в Центре городской культуры;
  • Ярослава Комиссарова (Санкт-Петербург) — стипендиат грантовой программы ГЭС-2, резидент ЦСИ «Заря» во Владивостоке, участница выставки «АртАкт» в Москве;
  • Ксения Маркелова (Екатеринбург) —  частница XVI Красноярской Музейной биеннале, 4 и 5 Уральской Индустриальной биеннале современного искусства, резидент Мастерских музея «Гараж», Мастерских Уральского филиала ГМИИ имени Пушкина;
  • Дмитрий Куркин (Набережные Челны) — художник, куратор.

На протяжении месяца художники будут работать в мастерских в особняке XIX века, а в конце сезона смогут участвовать в публичном показе своих проектов — открытых мастерских.

Информационный обзор редакции. 16+

