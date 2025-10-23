Названы имена художников, которые вошли в новый сезон резиденции-коллаборации MaxArt и Пермского краеведческого музея

В фонде MaxArt рассказали, что победителями open call в девятом сезоне стали четыре художника

Лена Рэмбо (Пермь) — участница ярмарки Supermarket — Stockholm Independent Art Fair, резидент открытых мастерских в Центре городской культуры;

Ярослава Комиссарова (Санкт-Петербург) — стипендиат грантовой программы ГЭС-2, резидент ЦСИ «Заря» во Владивостоке, участница выставки «АртАкт» в Москве;

Ксения Маркелова (Екатеринбург) — частница XVI Красноярской Музейной биеннале, 4 и 5 Уральской Индустриальной биеннале современного искусства, резидент Мастерских музея «Гараж», Мастерских Уральского филиала ГМИИ имени Пушкина;

Дмитрий Куркин (Набережные Челны) — художник, куратор.

На протяжении месяца художники будут работать в мастерских в особняке XIX века, а в конце сезона смогут участвовать в публичном показе своих проектов — открытых мастерских.

