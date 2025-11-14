«Трибьют старому зоопарку из детства»: на улице Газеты Звезда появились фанерные скелеты животных

Рядом со входом в старый пермский зоопарк, на здании на улице Газеты Звезда, 1, появился арт-объект с фанерными скелетами животных. Его автор, художник «4етыре слова», рассказал, что эта работа — посвящение зоопарку из детства.
Арт-объект называется «По клеткам памяти моей». Художник признался: когда с прошлого проекта остались обрезки, в них проступили силуэты зверей — отголоски детства, призраки тех дней. «Когда я был маленький, а звери казались больше, моя бабушка водила меня в зоопарк. Это было отличным дополнением к тем циклам познавательных журналов и книг, которые она выписала для меня об окружающем мире, — делится в своем телеграм-канале автор. — И пусть это будет маленький трибьют старому зоопарку из моего детства и низкий поклон бабушке, которая так много в меня вложила».
