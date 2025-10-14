Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Узнай и раскрась!»: в пространстве «Тут» откроется выставочный проект, посвященный самобытному советскому феномену

В Перми 16 октября собираются открыть выставочный проект «Узнай и раскрась!», посвященный феномену раскраски. Это коллаборация детской арт-резиденции «Тут» и казанского центра современной культуры «Смена». 

Центр современной культуры Смена
Центр современной культуры Смена

В сентябре выставка уже проходила в Казани, а теперь приезжает в Пермь. За исследовательскую часть проекта отвечает «Смена». Кураторы представят свою коллекцию советских раскрасок 1950-60-х годов— самобытного явления, у которого нет аналогов ни в одной стране мира. В пространстве «Тут» впервые, кроме детских творений, выставят работы известных советских художников: Бориса Ермолаева, Юрия Злотникова, Александры Латаш, Веры Матюх, Мая Митурича, Виктора Пивоварова, Михаила Скуляри, Владимира Янкилевского.

Пространство «Тут» в проекте «Узнай и раскрась!» отвечает за лабораторную часть. Для зрителей планируют подготовить детские авторские раскраски от ребят из Казани и Перми,  интерактивные зоны с разными способами раскрашивания, а также множество воркшопов-экспериментов. «В противоположность представленной на выставке советской раскраске, предлагающей детям узнавать и раскрашивать мир, созданный взрослыми, мы предложили детям нарисовать вещи, важные для их внутреннего мира — чтобы взрослые могли с ним познакомиться. Чем бы дети хотели поделиться с другими ребятами и взрослыми? Что их интересует? Какие открытия они совершили, глобальные или повседневные?», — отметила куратор выставки, участница арт-группы «Край» Любовь Шмыкова.

Кстати, в октябре в Центральном выставочном зале открылся проект «Одревленности»: он представит переосмысление канонов деревянного искусства.

