В ЦВЗ откроется проект «Одревленности»: он представит переосмысление канонов деревянного искусства

В центре выставки — дерево как символ и носитель истории, техники и национальной идентичности. Работы представят переосмысление канонов деревянного искусства и покажут, как вековое наследие резьбы по дереву может воплотиться в современном технологичном мире.

Проект «Одревленности» объединит мастеров Соликамска, Полазны, Кудымкара, Березников, а также Москвы, Хотьково, Сергиева Посада, Нижнего Новгорода. В списке участников: Женя Балдина, Василий Ермилов, Людмила Ермилова, Александр Варганов, Дмитрий Чекучинов, Андрей Чаплинский, Александр Ивасенко, Елена Старовойтова, Валентина Ракишева, Ольга Хромова, Ирина Решетило, Лариса Лехова, Олег Данилов, Елена Бокова.

Каждый из авторов трактует деревянное искусство по-новому: на выставке можно увидеть эстетику русского севера, объемную пластику, маховую резьбу, византийские традиции, а также линогравюры. В экспонатах запечатлены «вечные» образы: конь, дерево, чаша, баба с ребенком — они предстанут в воплощениях разных эпох и техниках.

