В пространстве «Тут» откроется выставка, на которой посетители будут дорисовывать и раскрашивать экспозицию

В детской арт-резиденции «Тут» осенью собираются открыть выставку «Узнай и раскрась!». Она будет посвящена феномену советской детской раскраски.

Пространство Тут/ВКонтакте

«Узнай и раскрась!» — совместный проект пространства «Тут» и казанского центра современной культуры «Смена». Сначала он откроется в Казани, а в конце октября приедет в Пермь. На выставке представят уникальную коллекцию советских раскрасок 1950-60-х годов, а также подготовят интерактивную программу: каждый посетитель сможет стать соавтором, дорисовав и раскрасив экспозицию.

«На выставке мы переворачиваем привычную работу с раскрасками: вместо взрослых художников раскраски создают дети, сюжеты произведений — не внешний мир, а интересы детей, вместо бумаги мы рисуем на пластике и ткани, а карандаши и фломастеры меняем на пластилин и цветной скотч», — поделились в пространстве «Тут»

Недавно мы рассказывали о том, что новая арт-резиденция MaxArt пройдет в коллаборации с Пермским краеведческим музеем.

