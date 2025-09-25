В новом здании галереи готовятся открыть образовательный центр: в нем будут творческие мастерские и игровая, где можно оставить ребенка

Образовательный центр разместится в одном из исторических зданий комплекса. Его откроет выставка-игра «Искусство по полочкам», которая познакомит детей на примере новой галереи с большим современным музеем и его ролью в жизни общества. Выставка будет состоять из четырех разделов: «Музеи мира», «Музей снаружи и внутри», «Музейные профессии», «Музейная коллекция».

«"Искусство по полочкам" представит новый формат семейных выставок: посетитель попадет в игровое пространство, в котором можно взаимодействовать с каждым экспонатом. В отличие от предыдущих детских выставок, здесь не будет подлинных произведений, но будет создана возможность для творчества. Например, одним из главных экспонатов станет макет нового здания галереи, с которым можно будет играть как с большим кукольным домом, создавать в нем свои выставки и разыгрывать сценки с фигурками посетителей и сотрудников галереи», — поделилась один из авторов выставки, музейный педагог Ксения Зубакина.