В новом здании галереи готовятся открыть образовательный центр: в нем будут творческие мастерские и игровая, где можно оставить ребенка

В новом здании Пермской художественной галереи на улице Советская готовятся к открытию образовательного центра. Он будет включать в себя две мастерские для творческих занятий, залы для выставок и для проведения лекций, а также игровую комнату, где родители могут оставить детей под опеку музейных педагогов на время посещения выставок.
Образовательный центр разместится в одном из исторических зданий комплекса. Его откроет выставка-игра «Искусство по полочкам», которая познакомит детей на примере новой галереи с большим современным музеем и его ролью в жизни общества. Выставка будет состоять из четырех разделов: «Музеи мира», «Музей снаружи и внутри», «Музейные профессии», «Музейная коллекция».
«"Искусство по полочкам" представит новый формат семейных выставок: посетитель попадет в игровое пространство, в котором можно взаимодействовать с каждым экспонатом. В отличие от предыдущих детских выставок, здесь не будет подлинных произведений, но будет создана возможность для творчества. Например, одним из главных экспонатов станет макет нового здания галереи, с которым можно будет играть как с большим кукольным домом, создавать в нем свои выставки и разыгрывать сценки с фигурками посетителей и сотрудников галереи», — поделилась один из авторов выставки, музейный педагог Ксения Зубакина.
В пресс-службе галереи рассказали, что помещения образовательного центра сейчас наполняются выставочными конструкциями, плазменными экранами, музейной мебелью, технологическим оборудованием и материалами для творческих занятий. Открыть его, а также первую выставку намерены осенью 2025 года после того, как новое здание Пермской галереи введут в эксплуатацию.
