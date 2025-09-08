Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» Пермского краеведческого музея вошел в топ-3 музеев России-2025. Вместе с ним в этой номинации представлены Национальный центр Виктора Петровича Астафьева Красноярского краевого краеведческого музея и Сланцы: пять жизней одной земли Сланцевского историко-краеведческого музея.

В номинации «Выставка» представлены сразу два пермских проекта — «Городу нужен герой» (6+) краеведческого музея и «От реставрации к интерпретации. Четыре истории» (6+) художественной галереи. Также в списке проекты московского музея Международного нумизматического клуба, «Казанского Кремля», Еврейский музей и центр толерантности и Камчатского краевого объединенного музея.

Детское пространство «Тут» претендует на победу в номинации «Музей — детям» вместе с музеем-заповедником «Куликово поле», Третьяковской галереей, музеем-усадьбой П.И. Чайковского.

Недавно мы рассказывали о том, что первая выставка в новом здании Пермской галереи откроется осенью 2025 года.

Информационный обзор редакции.