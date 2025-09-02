В лонг-лист конкурса «Музейный Олимп» попали пять пермских выставочных площадок

На победу в номинации «Музей России 2025 года претендуют сразу два представителя Пермского края — «Хохловка» и Чердынский краеведческий музей. За звание лучшей выставки будут бороться «Городу нужен герой» (6+) Пермского краеведческого музея и «От реставрации к интерпретации. Четыре истории» (6+) Пермской художественной галереи. Кстати, эта номинация стала одной из самых массовых, в ней 33 участника. В номинации «Музей — детям» представлена арт-резиденция «Тут», открытая в 2024 году.

Всего на конкурс «Музейный «Олимп» было подано 189 заявок от выставочных площадок России. С 5 по 6 сентября экспертный совет определит шорт-лист. Попавшие в него представители проектных команд будут приглашены защищать свой проект очно на Профессиональном музейном форуме.

Недавно мы рассказывали о том, что первая выставка в новом здании Пермской галереи будет посвящена теме дома в искусстве, она откроется осенью 2025 года.

Информационный обзор редакции.