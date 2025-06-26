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Искусство

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На эспланаде появятся 20 раскрашенных художниками фигур медведей

На эспланаде в июле выставят 20 инсталляций в виде раскрашенных медведей. Их будут создавать художники в музее ПЕРММ в рамках проекта «КРАСИМ».

ПЕРММ/Telegram

Сам проект станет одним из событий фестиваля «Город встреч», его намерены запустить 28 июня. В течение нескольких дней двадцать команд художники будут работать в Белом зале ПЕРММ. Они преобразят медведей — символ Перми — добавляя в каждый образ элементы авиации, космоса, медицины и других отраслей. В пресс-службе музея рассказали, что за их работой можно будет понаблюдать посетителям.

Планируется, что 4 июля созданные художниками медведи установят на эспланаде. «Эти фигуры будут олицетворять не только научно-технический прогресс, но и душу города, его культуру и традиции, и останутся на эспланаде до конца фестиваля», — рассказали в пресс-службе музея ПЕРММ.

Недавно мы рассказывали о том, что в ЦГК собираются открыть выставку, посвященную пластику.

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