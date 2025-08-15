Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Артефакты для раскопок в сознании: на улицах появились стикеры с пакетами «Вивата» и «Семьи»

На улицах начали появляться «артефакты» — стикеры с пакетами «Вивата» и «Семьи». Редакция «Прм.Собака.ru» нашла их автора и выяснила, зачем они нужны.

Вера Пронина
Катерина Кравцова

Проект «артефакты» придумала Эрика Панфилова, одна из основателей медиа mmm.perm, которые были победителями «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми» — 2022. «Он задумывался мной, как способ "насильственной ностальгии", раскопок в сознании пермяков для того, чтобы найти залежавшиеся воспоминания о Перми и себе из прошлого, — поделилась Эрика. — Хочу, чтобы пермяки, проходя мимо, обнаруживали эти артефакты и «раскапывали» воспоминания, связанные с ними».

Автор намерена продолжить работу с «артефактами»: коллекцию могут пополнить стикеры с деревянной «П», которую снесли в 2024 году. Эрика рассказала, что хочет вспоминать вместе с горожанами Пермь прошлого и доставать из памяти упаковки, логотипы, знаки, которые преследовали нас раньше, а сейчас исчезли.

