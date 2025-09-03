Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В Перми проведут экскурсию по следам творчества Саши Жунева

В Перми 9 сентября собираются устроить финальную экскурсию по маршруту, созданному в поддержку готовящейся книги «Александр Жунёв. Книга о нехудожнике». Проект готовит Институт исследования стрит-арта (Санкт-Петербург).

Организаторы экскурсии
Организаторы экскурсии

Во время прогулки Аника Рик, хранитель творческого наследия пермского стрит-артиста Саши Жунева, собирается рассказать о том, как рождались знаковые работы художника, какие идеи так и остались в эскизах и где искать уцелевшие артефакты.

Напомним, книга о художнике Саше Жуневе должна стать первым масштабным исследованием его творчества и важным документом, фиксирующим уникальный период развития уличного искусства в Перми и России. Ее собираются выпустить в 2026 году.

Недавно мы рассказывали о том, какие новые муралы появились в Перми в рамках фестиваля «МОНУМЕНТ АРТ».

Информационный обзор редакции. 6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: