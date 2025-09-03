В Перми проведут экскурсию по следам творчества Саши Жунева

Во время прогулки Аника Рик, хранитель творческого наследия пермского стрит-артиста Саши Жунева, собирается рассказать о том, как рождались знаковые работы художника, какие идеи так и остались в эскизах и где искать уцелевшие артефакты.

Напомним, книга о художнике Саше Жуневе должна стать первым масштабным исследованием его творчества и важным документом, фиксирующим уникальный период развития уличного искусства в Перми и России. Ее собираются выпустить в 2026 году.

