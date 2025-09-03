Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Показываем и рассказываем, какие новые муралы появились в Перми: их три!

Три новых мурала и один арт-объект появились в Перми. Их создали уличные художники в рамках фестиваля современной городской культуры «МОНУМЕНТ АРТ». 

Мурал, посвященный Пермскому звериному стилю
Портрет девушки в традиционном коми-пермяцком костюме
Мурал на теплопункте у ТЦ «Колизей Cinema», нарисованный художником Тимур Humor из Москвы, посвящен Пермскому звериному стилю. Он изобразил бронзовые артефакты из архива Пермского краеведческого музея — пронизки, накладки и подвески в форме животных, объединив их в единый сюжет с авторскими персонажами.

Авторы второго мурала — Дмитрий Егоров (ЧАПАЙ) и Ксенией Кокель. На жилом доме на улице Ким, 74а изображен портрет девушки в традиционном коми-пермяцком костюме. Вдохновением для мурала стала солистка пермского ансамбля «Воскресение» Полина Калинина.

Третий арт-объект стал коллаборацией пяти граффити-райтеров из разных уголков России. Он выполнен в формате классического граффити «Зал славы» на Комсомольском проспекте, 34Б. В пресс-службе фестиваля «МОНУМЕНТ АРТ» рассказали, что каждый художник создавал собственный фрагмент композиции — благодаря чему получился уникальный визуальный эффект, показывающий многообразие стилей современной уличной культуры.

Четвертое огромное граффити поселилось в одном из корпусов бизнес-парка «Морион». Работы над ним закончат на днях. Мурал «Цифровой ДНК» воплощает идею, что технологии одной из российских телекоммуникационных компаний стали неотъемлемой частью жизни региона и всей страны. 

Недавно мы рассказывали о том, что у «Кристалла» появился арт-объект с сотней баскетбольных мячей.

Информационный обзор редакции.

