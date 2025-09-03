Третий арт-объект стал коллаборацией пяти граффити-райтеров из разных уголков России. Он выполнен в формате классического граффити «Зал славы» на Комсомольском проспекте, 34Б. В пресс-службе фестиваля «МОНУМЕНТ АРТ» рассказали, что каждый художник создавал собственный фрагмент композиции — благодаря чему получился уникальный визуальный эффект, показывающий многообразие стилей современной уличной культуры.

Четвертое огромное граффити поселилось в одном из корпусов бизнес-парка «Морион». Работы над ним закончат на днях. Мурал «Цифровой ДНК» воплощает идею, что технологии одной из российских телекоммуникационных компаний стали неотъемлемой частью жизни региона и всей страны.

Недавно мы рассказывали о том, что у «Кристалла» появился арт-объект с сотней баскетбольных мячей.

