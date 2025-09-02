В этом году фестиваль «ПРОСВЕТ» стал самым массовым за свою историю

Особый интерес вызывали инсталляции на экотропах долины реки Егошиха, которые впервые появились в рамках фестиваля «ПРОСВЕТ». Посмотреть на гигантское гнездо NIDUM, инопланетный цветок Florpass 004 и «Живую тропу», реагирующую на движение светом и звуком, пришли в общей сложности 36 тыс. человек. «В этом году фестиваль показал, как искусство и технологии могут раскрывать красоту природных ландшафтов», — отметил создатель фестиваля, руководитель креативной студии gs team Андрей Михайловский. Маппинг-шоу на фасаде театра оперы и балета смотрели около 24 тыс. человек, а на вечеринку «ПРОСВЕТ: РАДИ МИРА И ЛЮБВИ» (18+) пришли 3 тыс. человек.

Недавно мы рассказывали о том, что выступление группы «Кино» на «Городе встреч» собрало 130 тысяч человек.

