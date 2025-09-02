Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В этом году фестиваль «ПРОСВЕТ» стал самым массовым за свою историю

Фестиваль «ПРОСВЕТ» в 2025 году стал самым массовым за свою четырехлетнюю историю. Организаторы рассказали, что он собрал 80 тыс. зрителей за три дня, и это абсолютный рекорд.

Никита Чунтомов
Никита Чунтомов
Родион Балков

Особый интерес вызывали инсталляции на экотропах долины реки Егошиха, которые впервые появились в рамках фестиваля «ПРОСВЕТ». Посмотреть на гигантское гнездо NIDUM, инопланетный цветок Florpass 004 и «Живую тропу», реагирующую на движение светом и звуком, пришли в общей сложности 36 тыс. человек. «В этом году фестиваль показал, как искусство и технологии могут раскрывать красоту природных ландшафтов», — отметил создатель фестиваля, руководитель креативной студии gs team Андрей Михайловский. Маппинг-шоу на фасаде театра оперы и балета смотрели около 24 тыс. человек, а на вечеринку «ПРОСВЕТ: РАДИ МИРА И ЛЮБВИ» (18+) пришли 3 тыс. человек.

Недавно мы рассказывали о том, что выступление группы «Кино» на «Городе встреч» собрало 130 тысяч человек.

Информационный обзор редакции. 6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: