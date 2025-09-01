Выступление группы «Кино» на «Городе встреч» собрало 130 тысяч человек

30 августа прошло финальное событие летнего фестиваля «Город встреч» — «Ночь города». Хедлайнером концерта стала группа «Кино» с уникальным шоу. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что грандиозное событие собрало на эспланаде 130 тыс. человек.
На концерте прозвучал голос Виктора Цоя, над ним работало много аудиоспециалистов. Мультимедийная часть состояла из современных приемов, видео-арта, 3D-графики, дополненных зрелищным световым шоу. На больших экранах транслировали архивные съемки с молодыми музыкантами в кадре, характерные для стилистики 80-х годов. «Такого масштаба шоу до этого проходило только в Москве в Олимпийском. Статус Молодежной столицы страны позволил нам сделать событие, которое войдет в историю», — рассказала генеральный продюсер летнего фестиваля «Город встреч» Наталья Галкина.
«Город встреч» стартовал в 2025 году 28 июня на Речном вокзале, где состоялось шоу с участием пермских артистов и Евы Польна. В течение лета проходили фестивали «Обряды-наряды», «Стар Фест», «Танцуй. Открывай», «Ведем себя культурно». Все события фестиваля «Город встреч» в этом году объединили 238 тысяч участников и зрителей.
