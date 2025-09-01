Выступление группы «Кино» на «Городе встреч» собрало 130 тысяч человек

На концерте прозвучал голос Виктора Цоя, над ним работало много аудиоспециалистов. Мультимедийная часть состояла из современных приемов, видео-арта, 3D-графики, дополненных зрелищным световым шоу. На больших экранах транслировали архивные съемки с молодыми музыкантами в кадре, характерные для стилистики 80-х годов. «Такого масштаба шоу до этого проходило только в Москве в Олимпийском. Статус Молодежной столицы страны позволил нам сделать событие, которое войдет в историю», — рассказала генеральный продюсер летнего фестиваля «Город встреч» Наталья Галкина.

«Город встреч» стартовал в 2025 году 28 июня на Речном вокзале, где состоялось шоу с участием пермских артистов и Евы Польна. В течение лета проходили фестивали «Обряды-наряды», «Стар Фест», «Танцуй. Открывай», «Ведем себя культурно». Все события фестиваля «Город встреч» в этом году объединили 238 тысяч участников и зрителей.

