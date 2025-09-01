Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Уикенд
  • News
Уикенд

Поделиться:

Выступление группы «Кино» на «Городе встреч» собрало 130 тысяч человек

30 августа прошло финальное событие летнего фестиваля «Город встреч» — «Ночь города». Хедлайнером концерта стала группа «Кино» с уникальным шоу. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что грандиозное событие собрало на эспланаде 130 тыс. человек.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

На концерте прозвучал голос Виктора Цоя, над ним работало много аудиоспециалистов. Мультимедийная часть состояла из современных приемов, видео-арта, 3D-графики, дополненных зрелищным световым шоу. На больших экранах транслировали архивные съемки с молодыми музыкантами в кадре, характерные для стилистики 80-х годов. «Такого масштаба шоу до этого проходило только в Москве в Олимпийском. Статус Молодежной столицы страны позволил нам сделать событие, которое войдет в историю», — рассказала генеральный продюсер летнего фестиваля «Город встреч» Наталья Галкина.

«Город встреч» стартовал в 2025 году 28 июня на Речном вокзале, где состоялось шоу с участием пермских артистов и Евы Польна. В течение лета проходили фестивали «Обряды-наряды», «Стар Фест», «Танцуй. Открывай», «Ведем себя культурно». Все события фестиваля «Город встреч» в этом году объединили 238 тысяч участников и зрителей.

Информационный обзор редакции. 6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: