12 световых шоу собираются показать на здании театра оперы и балета

На здании театра оперы и балета во время фестиваля «ПРОСВЕТ» покажут 12 световых шоу. Планируется, что маппинг — видеопроекция на объемные объекты — будут транслировать в течение трех дней.

Фестиваль «ПРОСВЕТ»/prosvet-fest.ru

Абстракция-размышление об устройстве Вселенной от Валерия Быковского
Абстракция-размышление об устройстве Вселенной от Валерия Быковского

«Механика ветров» от команды metaphora
«Механика ветров» от команды metaphora

Среди представленных студий — 13 из России, Франции и Испании, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. Парижский мультимедийный художник Milkorva посвятит свою работу горам , а барселонский дуэт Sasha Kojjio&Alisa Davydova покажут инсталляцию, имитирующую таяние ледников. Также в числе световых шоу планируют предствить послание художника Николая Рериха о сокровенных тайнах природы, абстракцию-размышлении об устройстве Вселенной, механику ветров, которая расскажет о симбиозе стихии, человека и машины. «На российских фестивалях с большими разноплановыми программами редко удается собрать такое количество участников маппинг-шоу», — рассказал создатель фестиваля Андрей Михайловский.

Напомним, фестиваль «ПРОСВЕТ» в этом году впервые намерены провести летом — 29, 30 и 31 августа. Художники будут показывать свои работы на тему «Парки будущего» на нескольких площадках: здании театра оперы и балета, на заводе Шпагина, а также в экопарке долины реки Егошиха.

Недавно мы рассказывали о том, что в ЦВЗ открывается выставка «Слово», объединившая художников, литераторов и кинематографистов.

