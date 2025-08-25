12 световых шоу собираются показать на здании театра оперы и балета

Среди представленных студий — 13 из России, Франции и Испании, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. Парижский мультимедийный художник Milkorva посвятит свою работу горам , а барселонский дуэт Sasha Kojjio&Alisa Davydova покажут инсталляцию, имитирующую таяние ледников. Также в числе световых шоу планируют предствить послание художника Николая Рериха о сокровенных тайнах природы, абстракцию-размышлении об устройстве Вселенной, механику ветров, которая расскажет о симбиозе стихии, человека и машины. «На российских фестивалях с большими разноплановыми программами редко удается собрать такое количество участников маппинг-шоу», — рассказал создатель фестиваля Андрей Михайловский.

Напомним, фестиваль «ПРОСВЕТ» в этом году впервые намерены провести летом — 29, 30 и 31 августа. Художники будут показывать свои работы на тему «Парки будущего» на нескольких площадках: здании театра оперы и балета, на заводе Шпагина, а также в экопарке долины реки Егошиха.

