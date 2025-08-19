Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

В ЦВЗ откроется выставка «Слово», объединившая художников, литераторов и кинематографистов

В Центральном выставочном зале 22 августа откроется выставка «Слово» (6+). Экспозиция объединит художников, литераторов и кинематографистов: Екатерину Маврину, Андрея Мансветова, Татьяну Нечеухину, Максима Нурлина, Егора Субботина, Юрия Шикина и киностудию «Новый курс».

Центральный выставочный зал/Telegram

Идея выставки — показать, как слово влияет на создание произведений искусства и какое воздействие оказывает на формирование художественного образа.

«Мы все помним библейскую фразу: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог". Потом появилась люди и слова — дыхание бога — в пыльной суете жизни превратились в серые камни. Мы разбрасываемся ими, забывая, какой дар скрывается за твердой оболочкой», — отметил идейный вдохновитель выставки, художник-скульптор Юрий Шикин.

Кстати, 26 августа в арт-пространстве «Другие круги» 26 августа откроется выставка-погружение в мир дореволюционной торговли «Гостиный двор» (6+).

Информационный обзор редакции.

