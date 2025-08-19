В ЦВЗ откроется выставка «Слово», объединившая художников, литераторов и кинематографистов

Идея выставки — показать, как слово влияет на создание произведений искусства и какое воздействие оказывает на формирование художественного образа.

«Мы все помним библейскую фразу: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог". Потом появилась люди и слова — дыхание бога — в пыльной суете жизни превратились в серые камни. Мы разбрасываемся ими, забывая, какой дар скрывается за твердой оболочкой», — отметил идейный вдохновитель выставки, художник-скульптор Юрий Шикин.

Кстати, 26 августа в арт-пространстве «Другие круги» 26 августа откроется выставка-погружение в мир дореволюционной торговли «Гостиный двор» (6+).

