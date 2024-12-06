Перед PERMM появился гигантский кибер-цветок Florpass

Гигантский кибер-цветок Florpass (его высота 4 метра!) с планеты XR-217 символизирует синтез природы и передовых технологий. Проект показали при поддержке фестиваля «Просвет», рассказали в PERMM.

В течение двух месяцев, до февраля 2025 года, цветок будет «распускаться» перед зданием на Окулова. Florpass способен менять свой цвет и интенсивность свечения, воспроизводя звуки из своего, чуждого нам, мира.

Впервые огромный кибер-цветок представили в 2023 году в парке «Зарядье» на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» (Россия, Москва). В Перми появление Florpass — первый тест реализации паблик-арт проекта на новой территории музея.

Недавно мы рассказывали об еще одном интересном арт-объекте — огромной соляной баржи, которая появилась в Усолье.

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