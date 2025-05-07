Объявлен лайн-ап фестиваля электронной музыки EFEST

Как рассказали организаторы фестиваля, Центр по реализации проектов в сфере культуры, на сцену под открытым небом выйдут: Borey (Россия), Volen Sentir Live (Россия), Supacooks (Армения), ANUQRAM (Россия), Tali Muss (Азербайджан).

Недавно мы рассказывали о том, что выкупленные за 20 минут билеты на концерт-открытие Дягилевского фестиваля назвали одним из самых крупных солдаутов.

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