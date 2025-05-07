Объявлен лайн-ап фестиваля электронной музыки EFEST

Стал известен лайн-ап фестиваля EFEST 2025. В этом году его намерены провести 6 сентября на открытой площадке перед ТРК «СпешиLove».
Как рассказали организаторы фестиваля, Центр по реализации проектов в сфере культуры, на сцену под открытым небом выйдут: Borey (Россия), Volen Sentir Live (Россия), Supacooks (Армения), ANUQRAM (Россия), Tali Muss (Азербайджан).
Недавно мы рассказывали о том, что выкупленные за 20 минут билеты на концерт-открытие Дягилевского фестиваля назвали одним из самых крупных солдаутов.
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