Фестиваль «Просвет» впервые пройдет летом

«Просвет» в Перми планируют провести с 29 по 31 августа. Событие, посвященное искусству света, объединит работы под главной темой — «Парк будущего». Площадками фестиваля в этом году намерены сделать Балатовский парк и долины малых рек.

Недавно мы рассказывали и том, что объявлен лайн-ап фестиваля электронной музыки EFEST.

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