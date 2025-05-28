Фестиваль «Просвет» впервые пройдет летом

Фестиваль светового искусства «Просвет» в 2025 году впервые пройдет летом. По словам продюсера события Андрея Михайловского, сейчас идет отбор художников, которые будут участвовать в программе.
«Просвет» в Перми планируют провести с 29 по 31 августа. Событие, посвященное искусству света, объединит работы под главной темой — «Парк будущего». Площадками фестиваля в этом году намерены сделать Балатовский парк и долины малых рек.
Недавно мы рассказывали и том, что объявлен лайн-ап фестиваля электронной музыки EFEST.
Информационный обзор редакции. 12+
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