Коллаборация науки и искусства: Политех и PERMM запустят цикл лекций от ученых, искусствоведов и философов

Как рассказали в пресс-службе политеха, спикерами станут Дмитрий Пиликин, Янина Пруденко, Александр Писарев, Олеся Туркина, Михаил Куртов, Евгений Кучинов. Они погрузят зрителей в темы паранаучного изобретательства в современной России, советского кибернетического искусства, использования стекольной продукции в науке и искусстве, историю чучел и мечтах о космосе от Циолковского и художников русского авангарда до Колейчука и московского концептуализма.

«Взаимодействие науки и искусства имеет огромное значение как для музея современного искусства, так и для университета, так как влияет на взаимную интеграцию и может привести к созданию новых образов, идей, объектов и даже технологий. Первый шаг к взаимному интересу и сотрудничеству — возможность для наших аудиторий сходить в гости к друг другу в рамках серии увлекательных научных лекций», — рассказала директор PERMM Наиля Аллахвердиева.

Первая лекция в рамках проекта будет называться «Машина, которая способна разрешить все споры», она пройдет 24 ноября в PERMM.

Недавно мы рассказывали о других интересных проектах в арт-пространствах Перми: в «Других кругах» покажут фарфор, найденный во время археологических раскопок, а в «Пермском периоде» — работы известного пермского египтолога.

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