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Искусство

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В «Других кругах» откроется выставка археологического фарфора и фаянса

В арт-пространстве «Другие круги» 22 ноября откроется выставка фарфора и фаянса, найденного во время археологических раскопок. Ее назвали «Блюдечко с голубой каемочкой» (6+) и это совместный проект Музея истории Пермского университета, Камской археологической экспедиции и Центрального выставочного зала.

Арт-пространство Другие круги/ВКонтакте
Арт-пространство Другие круги/ВКонтакте

В экспозицию вошли материалы из фондов Камской археологической экспедиции ПГНИУ разных марок: от «короля фарфора» М. С. Кузнецова до экземпляров Императорского фарфорового завода, фабрик Попова, Гарднера и многих других, включая импортные образцы китайского и европейского производств.

Во время раскопок в городе археологи находят множество битой фарфоровой и фаянсовой посуды, которая относится к периоду Перми губернской. «Посчитав и изучив осколки, можно сделать выводы о социальном положении жителей, о широте торговых связей города. По клеймам на фарфоре можно определить датировку объектов и слоев. Это ценный исторический источник. Однако сами фрагменты остаются в тени более уникальных находок и почти никогда не выставляются в музеях: кому интересно смотреть на осколки?», — размышляют авторы проекта. Поэтому три институции объединились, чтобы показать красоту и ценность археологического фарфора и фаянса.

Недавно мы рассказывали о том, что в PERMM установят огромную ротонду, обшитую деталями из проектов ЦГК. 

Информационный обзор редакции.

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