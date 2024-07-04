В PERMM откроется выставка, посвященная симбиозу искусства и науки

В PERMM в эти выходные, 6 июля, откроется выставка программы музея и фонда «Норпексаль» — «Art & Science: Открытые тела». Она посвящена творческому союзу «художник + ученый».

Как рассказали в пресс-службе музея, это вторая большая выставка, инициированная PERMM для разговора о взаимодействии науки и искусства. Ее куратор — теоретик искусства и художник Дмитрий Булатов. Первая, «Новое состоянии живого», проходившая в PERMM в 2018-2019 годах, вызывала большой резонанс.

Выставка представит пять проектов лауреатов стипендиальной программы PERMM и Фонда «Норпексаль». Участники сосредоточились на исследовании природы человека, различиях между живым и неживым, искусственным и естественным. Также в экспозиции «Открытые тела» будет несколько работ приглашенных художников, которые работают в области «научного искусства».

«Основная идея нашей выставки — показать, как ученые и художники работают с темой открытости и проницаемости. В последние годы концепция "открытого тела" стала основной в области науки и технологий. Специалисты в области IT, робототехники и биомедицины создают новые каналы коммуникации, связывая "все со всем" — объекты, информацию, биологические функции. Эта тенденция легко преодолевает локальные и культурные преграды. История знает художников, чьи исследования влияли на науку. Это происходит, когда художники обладают "глубоким видением" — умением понимать закономерности окружающего мира. Что может сделать искусство такого, чего не может наука? Искусство не обязано интерпретировать логические закономерности природы, как наука. Зато оно может опираться на интуицию и эмоции, создавая альтернативные версии реальности, выходя за пределы возможностей науки», — рассказывает Дмитрий Булатов.

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