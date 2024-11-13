В галерее на Пермской откроется выставка художника Михаила Потапова: его работы хранятся даже в Александрийской библиотеке в Египте

В экспозиции более 50 живописных и графических работ художника из цикла «Эхнатониана», в нее входят портреты фараона Эхнатона, Нефертити, членов их семьи. Также в «Пермском периоде» покажут фаюмские портреты и иконописные работы Михаила Потапова.

Выставка посвящена 120-летию со дня рождения художника. Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, Михаил Потапов оставил после себя огромное наследие: глубокие художественные образы, полные жизни психологические портреты, написанные с доскональным знанием канонов египетского искусства и быта египетского двора середины 14 в. до н.э.

Михаил Потапов был членом Союза художников России и Международной федерации художников, почетный академик Российской Пушкинской академии, дьякон русской православной церкви, орденоносец Александрийской патриархии. Его выставки проходили в Москве (Египетское посольство, Центр-Музей имени Н.К. Рериха), в Перми, Екатеринбурге и других городах России, а также в Германии и Египте. Работы художника хранятся в Соликамском краеведческом музее, в Александрийской библиотеке в Египте, в частных коллекциях Англии, Швейцарии, Польши, Америки, Китая.

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