В будущем Александровском сквере начали копать котлован для первого в городе парового фонтана

Продолжается строительство Александровского сквера на месте бывшей инфекционной больницы в Перми, в квартале улиц Пушкина, Куйбышева, Революции и Попова. Работы идут параллельно на нескольких площадках.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Ближе к улице Куйбышева строят лестничный сход для гостей сквера и возводят подпорные стены для пешеходных дорожек. Они нужны там, где есть перепад высот для укрепления пешеходных дорожек, устойчивости грунта и зонирования пространства.

В центральной части сквера, где разместится первый паровой фонтан в Перми, рабочие начали копать котлован, а также водопроводный колодец и техпомещения для фильтров и насосов.

Ближе к Центральному рынку устраивают ливневую канализацию: ее первая часть пройдет под пешеходными дорожками, вторая — под дорогой, которая пройдет по краю сквера. В перспективе она же соединит улицы Пушкина и Революции в рамках реновации территории у Центрального рынка. Строители сейчас разрабатывают траншеи для укладки труб, готовы четыре из ливнеприемных колодцев.

Работы по созданию Александровского сквера должны завершить осенью 2026 года. В новом общественном пространстве появятся детская площадка с игровым оборудованием, уличные тренажеры, зоны тихого отдыха и проведения массовых мероприятий, паровой фонтан с имитацией рыб. Старинное здание — «Клинику инфекционных болезней», где работал профессор Г. В. Флейшер — сохранят, его собираются переформатировать и вписать в общую концепцию сквера. Благоустройство коснется также озеленения: здесь высадят больше 260 деревьев, более 4,4 тыc. кустарников и почти 7 тыс. однолетних и многолетних цветочных культур.  

