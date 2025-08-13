В сквере на месте инфекционной больницы собираются построить фонтан и установить бюст Александра I

Проект предполагает, что в новом сквере появятся несколько зон: для тихого отдыха, для детских игр, для прогулок. Пространство должно также включать центральную площадь с фонтаном и бюстом Александра I, а также аллею с березами и парковку.

Создание сквера будет состоять из двух этапов, они включают в том числе вырубку деревьев, демонтаж зданий и строительство парковки и подъездной дороги. Работы по строительству Александровского сквера займут год: они должны начаться в декабре 2025 года, закончиться — в ноябре 2026-го.