Начинается голосование за название для нового сквера на месте инфекционной больницы

На голосование представлены шесть названий. Их разрабатывали историко-политологический факультет ПГНИУ, Государственный архив Пермского края, кафедры культурологии и философии ПГИК, Общественный совет по топонимике города Перми, краевое министерство культуры и региональный Институт территориального планирования.

Среди предложенных названий — Александровский сквер, Пушкинский сквер, Сквер медиков, Новое время, Сквер им. Льва Давыдычева, Сквер Карла Модераха. Голосование продлится до 24 марта, оно будет проходить на портале «Управляем вместе».

Как рассказал глава региона Дмитрий Махонин, строить сквер на месте инфекционной больницы начнут в третьем квартале 2025 года, а закончат — в конце следующего. В новом пространстве будут проводить массовые мероприятия, там же оборудуют детскую площадку и зону для тихого отдыха.