Представлена концепция застройки Тихого Компроса: показываем, как он должен выглядеть

Дома, построенные в рамках реновации Тихого Компроса, девелопер намерен разделить на две типологии. Те, что будут на Комсомольском проспекте, продолжат логику застройки улицы: их облик должен соответствовать архитектурным традициям района с домами высотой в четыре-пять этажей, заглублениями центральных фасадов и выделениями ризалитов. Здания на улице Клары Цеткин будут более современные и высокие (до шести-восьми этажей). Их фасады разделят разными видами кирпича. Концепция реновации предполагает также большое количество зеленых зон.

Напомним, на территории Тихого Компроса застройщик должен возвести порядка 100 тыс. м2 нового жилья. Среди них будет несколько квартир для детей-сирот, которые передадут муниципалитету.

Недавно мы рассказывали о том, что Минимущества выдало разрешение на строительство первой очереди ансамбля «Арт Сити».

Информационный обзор редакции.