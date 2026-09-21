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С прогулочными зонами и арт-объектами: выдано разрешение на строительство квартала «Арт Сити»

Министерство имущества и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на строительство первой очереди ансамбля «Арт Сити». Его возводят в микрорайоне ДКЖ в рамках реновации.

Пресс-служба министерства имущества и градостроительной деятельности Пермского края
Пресс-служба министерства имущества и градостроительной деятельности Пермского края

«Арт Сити» находится близко к Краевой музыкальной школе. В новом квартале планируют построить дома разной этажности, а также создать несколько прогулочных зон и арт-объектов. Архитектурные решения предполагают цветовые и высотные акценты.

Комплексное развитие территории микрорайона ДКЖ охватывает участки, ограниченные улицами Учительская, Боровая, В. Каменского, а также Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской, Энгельса. Проект предполагает строительство кварталов «Ультима Сити», «Парк Сити» и «Пермь Сити» с бизнес-центром, технопарком и гостиницами. Здесь также должны также обновить дорожную сеть и социальную инфраструктуру.

Недавно мы рассказывали о том, что здание бывшего кинотеатра «Премьер» планируют снести до конца года: оно входит в зону КРТ улицы Куйбышева.

Информационный обзор редакции.

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