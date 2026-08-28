Выдано разрешение на строительство первого дома в районе Тихого Компроса: показываем, каким он будет

Первый дом будет представлять собой полузамкнутый квартал. Помещения на первых этажах отдадут под ритейл, а на стилобате разместят двор-парк площадью больше 2 тыс. м2.

Напомним, реновацией Тихого Компроса займется девелопер «Брусника». Проект идейно разделили на две части: дома на Комсомольском проспекте будут низкоэтажными, а их облик должен поддержать существующую застройку. Дома на Клары Цеткин сформируют современный слой архитектуры проекта.

Договор о комплексном развитии территории заключили осенью 2024 года. Застройщик получил три участка под реновацию: один на Тихом Компросе и два в районе Крохалевки, где уже реализуются проекты.

Информационный обзор редакции.