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Выдано разрешение на строительство первого дома в районе Тихого Компроса: показываем, каким он будет

Минимущества выдало разрешение на строительство дома в рамках реновации на Тихом Компросе. Он разместится на улице Клары Цеткин, на месте снесенного ТЦ «Хоровод».

Пресс-служба министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Первый дом будет представлять собой полузамкнутый квартал. Помещения на первых этажах отдадут под ритейл, а на стилобате разместят двор-парк площадью больше 2 тыс. м2.

Напомним, реновацией Тихого Компроса займется девелопер «Брусника». Проект идейно разделили на две части: дома на Комсомольском проспекте будут низкоэтажными, а их облик должен поддержать существующую застройку. Дома на Клары Цеткин сформируют современный слой архитектуры проекта.

Договор о комплексном развитии территории заключили осенью 2024 года. Застройщик получил три участка под реновацию: один на Тихом Компросе и два в районе Крохалевки, где уже реализуются проекты.

Информационный обзор редакции.

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