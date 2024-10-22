Скверы и спортивные площадки в новом квартале «тихого» Компроса планируют сделать открытыми для всех

Дворы, скверы, площадки, которые появятся после реновации «тихого» Компроса, намерены сделать «проницаемыми». То есть они будут открыты не только для жильцов, но и для остальных горожан.

В марте 2025 года «Брусника» должна будет предоставить более конкретные планы по застройке территории. Как сообщает «Новый компаньон», вдоль Комсомольского проспекта планируется возвести четырехэтажные дома, по направлению к Куйбышева этажность постепенно увеличиваться до восьми этажей. Социальные объекты, такие как сады и школы, возводить не будут, так как, по словам представителя компании, на этой территории их достаточно. Для комплексной застройки «тихого» Компроса девелопер, выигравший право на реновацию, выкупит 554 помещения.

Напомним, на территории «тихого» Компроса «Брусника» в течение 8 лет возведет порядка 100 тыс. м2 нового жилья. Среди них будет несколько квартир для детей-сирот, которые передадут муниципалитету.

Ранее мы рассказывали, что на улице Толмачева построят 100-метровый дом: его высотность уже одобрили.

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