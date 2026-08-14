С термами и гостиницей: выдано разрешение на строительство аквапарка в Камской долине

Акватермальный комплекс в Камской долине будет включать аквапарк площадью 18 тыс. м2, а также термы, фитнес-зону, банный комплекс и гостиницу на 187 номеров. В новом микрорайоне планируется также строительство семейного тематического парка с прогулочной аллей, лесными маршрутами, детским игровым комплексом и аттракционами.

КРТ Камской долины включает в себя строительство жилых домов, детского сада на 350 мест и общеобразовательной школы на 1050 учащихся, а также передачу земельных участков для размещения второго корпуса школы и детсада. Кроме социальной и развлекательной инфраструктуры инвестор должен будет полноценную улично-дорожную сеть и сделать озеленение территории. Соглашение подразумевает и строительство картодрома в районе Гамовского тракта, старый в Камской долине планируют снести.

Информационный обзор редакции.