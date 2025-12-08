Выдано первое разрешение на строительство в рамках реновации в Камской долине

В Камской долине планируют построить многоквартирные дома переменной этажности, а также школу на 1050 мест, детский сад на 350 мест, ландшафтный парк, рекреационные зоны и общественную площадь, обустроить улично-дорожную сеть и благоустроить территорию.

В пресс-службе минимущества рассказали, что девелопер также предусматривает земельные участки для еще одного детского сада и для строительства второго корпуса школы. Инфраструктура после ввода в эксплуатацию перейдет в собственность органа местного самоуправления.

Также по договору о КРТ будет построен новый картодром на шоссе Космонавтов, а старый в Камской долине снесут.

