Рассказываем подробности об аквапарке, школе и домах, которые построят в Камской долине

Появились подробности строительства аквапарка на месте картодрома в Камской долине. Этот участок будет развивать в рамках комплексного развития территории (КРТ) девелопер «Железно», который выиграл это право в аукционе. Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства, соответствующий договор уже подписан. Также в рамках КРТ «Железно» будет строить картодром в районе Гамовского тракта.

Многофункциональный комплекс с аквапарком построят на площадке в 12 га на Спешилова. Там появятся термальная зона, фудкорт, крытые и открытые бассейны с аттракционами и горками. В этом же месте застройщик намерен построить фитнес-центр и уличный парк развлечений.

Девелопер возведет 330 тыс. м2 жилых домов. У них будет переменная этажность. Также в новом микрорайоне появятся собственные школа и детский сад. В образовательном учреждении планируются создать хореографический, актовый, выставочный и спортивные залы, а также мастерские. Мастер-план нового микрорайона в Камской долине компания должна будет разработать и презентовать на градостроительном совете в течение шести месяцев.

На шоссе Космонавтов появится трасса нового картодрома, ее протяженность составит 1,3 км. Только после того, как его сдадут, будут демонтировать старый, в Камской долине.