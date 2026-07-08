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Урбанистика

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Градсовет региона согласовал концепции аквапарка и семейного тематического парка в Камской Долине

В Камской Долине в рамках КРТ появится многофункциональный комплекс с аквапарком и тематический семейный парк, посвященный идентичности Пермского края. Концепции двух проектов одобрил краевой Градсовет.

Минимущества Пермского края
Минимущества Пермского края
Минимущества Пермского края

В многофункциональном комплексе площадью более 40 тысяч квадратных метров помимо аквапарка планируется акватермальная и банная зоны, спортивный блок, гостиница и сопутствующая инфраструктура. Его фасады будут украшены образами природных стихий: земли, огня, воды и воздуха.  

Семейный тематический парк войдет в состав жилого микрорайона «Пятый элемент». Пространство будет отражать идентичность Пермского края: озеленено на 70 процентов и зонировано по принципу природных биомов региона — тундры, рек, тайги и гор. На территории парка создадут центральную аллею и лесные прогулочные маршруты, установят горку и детский игровой комплекс, запустят аттракционы и кафе.

Ранее мы показывали фотографии со стройплощадки школы напротив Центрального рынка.

Информационный обзор редакции. 

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