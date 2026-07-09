В Перми одобрили строительство аквапарка и конгресс-центра за ТРЦ «iMall Эспланада»

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края, застройщик уже приступил к подготовительным работам. Согласно проекту, новые объекты будут высотой до семи этажей, также предусмотрен двухэтажный подземный паркинг.

Строительство является финальным этапом приоритетного инвестпроекта. Ранее в его рамках были запущены ТРЦ «iMall Эспланада» и пятизвездочный отель Radisson. Общий объем инвестиций в проект составит 19 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Камской долине планируется строительство еще одного аквапарка — открытие намечено на 2028 год.

Информационный обзор редакции.