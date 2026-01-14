На первый этап строительства аквапарка в Перми выделили около 243 миллионов рублей

Как сообщает Business Class, банк ДОМ.РФ выделил около 243 млн рублей на первый этап строительства аквапарка. Его намерены строить на улице Осинская, это третья очередь многофункционального комплекса «Эспланада», первой был торговый центр «iMall Эспланада», а второй — гостиница Radisson. Общий объем инвестиций в проект оценивают в 13,8 млрд рублей, его площадь превысит 89 тыс. м2. Завершить строительство планируют в конце 2027 года.

Отметим, что еще один аквапарк в Перми должен быть построен в микрорайоне Камская долина, его собираются открыть в 2028 году.

Информационный обзор редакции.