Инвестпроект «Эспланада» с аквапарком прошел госэкспертизу

Инвестиционный проект «Эспланада», который включает в себя аквапарк и объекты развлекательной инфраструктуры, получил положительное заключение госэкспертизы. Соответствующая информация появилась на сайте ЕГРЗ.
Аквапарк, а также конгресс-центр и тематический парк, планируют построить в границах улиц Попова, Монастырской, Осинской и Петропавловской. Он станет третьей очередью многофункционального комплекса «Эспланада», первой был торговый центр «iMall Эспланада», а второй — гостиница Radisson.
Общий объем инвестиций в проект оценивали в 13,8 млрд рублей, его площадь превысит 89 тыс. м2. Завершить строительство планируют в конце 2027 года.
Напомним, еще один аквапарк в Перми появится в микрорайоне Камская долина, его собираются открыть в 2028 году.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)