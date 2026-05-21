Инвестпроект «Эспланада» с аквапарком прошел госэкспертизу

Аквапарк, а также конгресс-центр и тематический парк, планируют построить в границах улиц Попова, Монастырской, Осинской и Петропавловской. Он станет третьей очередью многофункционального комплекса «Эспланада», первой был торговый центр «iMall Эспланада», а второй — гостиница Radisson.

Общий объем инвестиций в проект оценивали в 13,8 млрд рублей, его площадь превысит 89 тыс. м2. Завершить строительство планируют в конце 2027 года.

Напомним, еще один аквапарк в Перми появится в микрорайоне Камская долина, его собираются открыть в 2028 году.

