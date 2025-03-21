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Аквапарк в Камской долине планируют построить к 2028 году

Открыть аквапарк в Камской долине намерены в 2028 году. Такие сроки озвучил застройщик, который займется реновацией района, на заседании комиссии по землепользованию и застройке.

«Железно»

Представитель компании «Железно», выигравшей право на реновацию территории, отметил, что возведение водно-развлекательного комплекса в Камской долине привязано к этапам строительства всего микрорайона. Как сообщает «Коммерсант», жилые дома будут среднеэтажными — 3, 4, 6 и 7 этажей. Также застройщик планирует возвести в Камской долине школу на ул. Маршала Жукова, построить внутриквартальные проезды и детсады.

Ранее мы рассказывали о том, что площадь будущего аквапарка в Камской долине будет не менее 40 тыс. м2.

Недавно мы рассказывали о том, что на стройплощадке спортивной арены закончили копать котлован.

Информационный обзор редакции.

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