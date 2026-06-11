22 террариума и царь-аквариум: согласована проектная документация для акватеррариума в новом зоопарке

Акватеррариум расположится рядом с главным административным зданием и визуально будет продолжат» линию входной группы зоопарка. В пресс-службе Минстроя рассказали, что акватеррариум будут состоять из двух выставочных блоков: террариумной и аквариальной экспозиции.

В одной зоне обустроят 22 террариума: в каждом будут использовать оборудование для фильтрации и регулировки температуры воздуха и влажности. Для некоторых животных пространство обитания поделят на участки с разными температурами и циклами: днем выше, ночью — ниже. Освещение также будет соответствовать спектральным составам, подходящим для для определенных видов. В аквариальной экспозиции появится аквариумы для рыб с рециркуляционными системами очистки воды, а также огромный пресноводный объемом более 10 л. Царь-аквариум разместится в центральном фойе и будет предварять начало осмотра.

Кроме террариумов и аквариумов, в новом здании разместят мастерские, кормокухню, виварий, где содержатся животные в научных целях, и инсектарий для разведения насекомых, гидрохимическую лабораторию для исследования образцов воды.

На площадке под акватеррариум уже прошли подготовительные работы. Завершить строительство планируют до конца 2027 года.