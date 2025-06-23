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Акватеррариум в новом зоопарке решили сделать в два раза больше, чем планировали

Площадь будущего акватеррариума, который разместится в новом пермском зоопарке, решили увеличить в два раза. Его проектирование уже начали, рассказали в пресс-службе министерства строительства Пермского края.

Схема расположения вольерных комплексов и объектов в новом пермском зоопарке
Пресс-служба министерства строительства Пермского края

Схема расположения вольерных комплексов и объектов в новом пермском зоопарке

Пермский зоопарк/Telegram

Новый акватеррариум должен стать современным центром для содержания рептилий, змей и морских обитателей. В нем будут располагаться мастерские, лаборатории, виварий, где будут содержать животных для научных целей и инсектарий для разведения насекомых. Акватеррериум — второй этап строительства нового зоопарка в Перми, но о срока его открытия пока не говорят.

Первый этап строительства нового зоопарка близится к завершению, в него входят 53 капитальных объекта, а также наружные вольеры, среди них — «Африканская саванна», «Лесная мозаика», «Полярный мир». Их вводят в эксплуатацию поэтапно, а также перевозят животных на новую территорию. Зоопарк на Нагорном обещают открыть летом 2025 года.

В министрое рассказали, что в зоопарке уже строится веревочный парк, который станет вместе с детской площадкой местом для развлечения посетителей. На территории, в том числе в открытых частях вольеров, высаживают растения и крупные деревья.

Места:
Пермский зоопарк

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