Известно, когда собираются начать строительство акватеррариума в новом зоопарке

Строительство акватеррариума в новом зоопарке на Нагорном собираются начать во втором квартале 2026 года. На площадке уже сделаны подготовительные работы.

Пермский зоопарк/Telegram

По данным пресс-службы министерства строительства, проектно-сметная документация по строительству готова и проходит оценку в Госэкспертизе.

Ранее мы рассказывали, что новый акватеррариум будет в два раза больше, чем планировали — его площадь составит 3,2 тыс. м2. В нем разместят мастерские, лаборатории, виварий, где будут содержать животных для научных целей и инсектарий для разведения насекомых.

