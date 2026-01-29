Известно, когда собираются начать строительство акватеррариума в новом зоопарке

По данным пресс-службы министерства строительства, проектно-сметная документация по строительству готова и проходит оценку в Госэкспертизе.

Ранее мы рассказывали, что новый акватеррариум будет в два раза больше, чем планировали — его площадь составит 3,2 тыс. м2. В нем разместят мастерские, лаборатории, виварий, где будут содержать животных для научных целей и инсектарий для разведения насекомых.